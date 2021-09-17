Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak

2021-22 sezonundan başlayarak; 5 sezon için, son 3 sezonu opsiyonlu olacak şekilde, 249.3 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Erkek futbol takımımız forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezon için 249.350.000,00 TL + KDV bedelli sponsorluk anlaşması imzalanmıştır."

STAT BEKLENİYOR

Galatasaray'da gözler şimdi stat isim sponsorluğu anlaşmasına çevrildi. Buradaki anlaşmadan da sezonluk 100 milyon TL civarı bir gelir bekleniyor.

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