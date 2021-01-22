Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı
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Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı

22.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:12
Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı

Son dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru, transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇTA ŞANS BULABİLDİ

Geçtiğimiz sezon Monaco forması giyen 23 yaşındaki futbolcu çıktığı 4 maçta 1 asist yaptı.

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