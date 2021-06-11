Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Galatasaray, Göztepe'yle sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu imzanın hemen ardından sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'yla yollarını ayıran Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar iki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"İÇİM KIPIR KIPIR"

Alpaslan Öztürk imza sonrasında ilk açıklamasında, "Galatasaray'ın Avrupa'da kupa aldığı dönemde Hagi, Hagi diye bağırarak topa vuruyorduk. Çok güzel bir duygu, içim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.