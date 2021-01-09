Son Dakika: Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi
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Son Dakika: Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi

09.01.2021 20:48 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:12

Son dakika: Galatasaray, Türk Telekom'da gol olup yağdı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 3 gol atan Belhanda, galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Türk Telekom'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, farklı kazandı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Mbaye Diagne, 30. 43. ve 45. dakikada Younes Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltı vuruşu sonrası Ryan Babel'den geldi. Ligde 2 maç aranın ardından galibiyetle tanışan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Üç maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE HAFTAYA DEV DERBİ

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verirken Ankara temsilcisi, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma adeta golle başladı. Galatasaray, henüz 27. saniyede Diagne ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Dakika 7: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat'ın ceza alanına gönderdiği topu Donk uzaklaştırıyor.

Dakika 18: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Soner ortaya çevirdi, Johansson'un vuruşunda top yandan auta gitti.

Dakika 24: Sol kanattan Emre Taşdemir getirdiği topu içeriye çevirdi, Oğulcan müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Dakika 30: Galatasaray, Belhanda'nın müthiş golüyle skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Dakika 44: Galatasaray'da Belhanda bir kez daha sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar, skoru 3-0 yaptı. Kaleci Übeyd'in kısa düşen topunu kapan Belhanda, sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 3'e çıkardı.

Dakika 45: Galatasaray, Belhanda'nın golüyle skoru 4-0 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 64: Galatasaray, 5. golünü Oğulcan ile buldu ve skor 5-0 oldu. Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırarak farkı 5'e çıkardı.

Dakika 67: Galatasaray, Ryan Babel'in penaltıdan attığı golle skoru 6-0 yaptı.

Dakika 81: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda ceza alanı dışında topla buluştu ancak vuruşu zayıf Übeyd rahat bir şekilde topa sahip oldu.

Dakika 90: Mücadele Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi
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