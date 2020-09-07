Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Son dakika: Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Peter Etebo kiralanması için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılıların, KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapan sarı kırmızılılar, Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo'yu kiraladığını resmen duyurdu. KAP açıklamasını yapan kulüp, Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi" ifadelerine yer verdi. KAP'ta ise "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. 7.2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞTİ 9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu. Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü. 19 GOLE KATKI YAPTI Orta sahanın merkezinde görev yapan oyuncu, profesyonel kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.