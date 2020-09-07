Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Peter Etebo kiralanması için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılıların, KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

07.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:24

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapan sarı kırmızılılar, Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo'yu kiraladığını resmen duyurdu. KAP açıklamasını yapan kulüp, Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi" ifadelerine yer verdi.

KAP'ta ise "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

7.2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞTİ

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

19 GOLE KATKI YAPTI

Orta sahanın merkezinde görev yapan oyuncu, profesyonel kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Haber Yorumları (2)
1907 RESO AĞ: Hayırlı olsun ne diyelim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İPEREYŞIN: KİRALIK OLAN HİÇBİRŞEY SENİN DEĞİLDİR
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Tamer Tuna Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Milli Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:42:19. #1.14#
title