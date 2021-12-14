Muslera'dan gelen haber taraftarı kahretti! Kaleci transferi artık elzem
Son dakika: Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Muslera'nın sahalara dönüşü minimum 10-12 hafta olarak ifade ediliyor. Tekrar kondisyon ve form tutmasıyla ancak nisan ayı ortasında oynayabilecek hale gelecek. Transfer döneminin açılmasıyla Aslan'ın ilk icraatı kaleye olacak.
2019-20 sezonunun son bölümünde Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera, bu kez dizinden çok ağır bir sakatlık geçirdi.
TALİHSİZ ÇARPIŞMA
Muslera, Sivas maçının son bölümünde takım arkadaşı Luyindama ile aynı topa müdahale yapmak isterken kötü şekilde çarpıştı. Tecrübeli kaleci darbeyi aldıktan hemen sonra sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. İlk bulgularda yırtık tespit edildi, bugün durumu netleşti.
TRANSFER ŞART
Muslera'nın saha antrenmanlarına 12 hafta sonra başlayabileceği belirtildi. Tekrar form ve kondisyon tutturmasıyla bu süre daha da uzayacak. Galatasaray'ın kaleci transferi yapması bekleniyor. Takviye şart gözüküyor.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
''Fernando Muslera'nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır''
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