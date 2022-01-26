Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın hedefindeki yıldızla yollar ayrıldı
Son dakika: Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Son dönemde gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken 28 yaşındaki futbolcuya sosyal medyadan veda eden sarı-kırmızılı kulüp, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray'ın genç futbolcusu Atalay Babacan da 2021-2022 sezonu sonuna dek Ümraniyespor'a kiralandı.
Galatasaray'dan ayrılık haberleri peş peşe geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, DeAndre Yedlin ve Atalay Babacan'la yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilirken, Babacan'ın ise sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığı belirtildi.
"TEŞEKKÜRLER YEDLİN"
DeAndre Yedlin'e sosyal medyadan veda eden Galatasaray, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin" ifadelerini kullandı. ABD'li sağ bek sarı-kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol-1 asist yapma başarısı gösterdi.
ATALAY BABACAN, ÜMRANİYESPOR'DA
Öte yandan Galatasaray, 21 yaşındaki genç yıldızı Atalay Babacan'ı da sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.