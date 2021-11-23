Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'ye Nef Stadı'nda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim ile maç sonu açıklamalarda bulunan başkan Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi.

İşte Disiplin Kurulu sevkleri:

REZAN EPÖZDEMİR DE PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçındaki "Hakareti ve "Tedbire Uymaması" nedeniyle, başkan Burak Elmas ise yalnızca hakaret nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Öte yandan Galatasaray'da yönetici Rezan Epözdemir de derbide talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimlerden oldu.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri, Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Toto müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri, Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray A.Ş. Kulübü idarecisi Rezan Epözdemir'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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