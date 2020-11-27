Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi
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Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi

27.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:36

Son dakika: Galatasaray Kulübü'nün 19 ya da 26 Aralık'ta yapılacağını açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacak.

Galatasaray'ın 26 Aralık'ta yapacağı seçim resmen ertelendi. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, sarı-kırmızılılara 28 Şubat'a kadar seçim yapamayacaklarını bildirdi.

"KARAR KULÜBÜMÜZE BİLDİRİLDİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi
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