Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi

Son dakika: Galatasaray Kulübü'nün 19 ya da 26 Aralık'ta yapılacağını açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacak.