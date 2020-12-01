Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi

01.12.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:22
Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi

Son dakika: Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptal edildiğini duyurdu.

Galatasaray'da 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

4 ADAY ÇIKMIŞTI

Sarı kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Kulüpte yöneticilik de yapan 81 yaşındaki Cengiz Özyalçın'ı da 'çatı' aday olduğu konuşuluyordu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ariana Grande
Spor Orhun Ene Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Galatasaray'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:22:30. #1.14#
title