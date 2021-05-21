Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerde aday olmayacağını yineledi ve kendisini eleştirenlere de sert sözlerle yüklendi. Cengiz, "Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu yineledi. Cengiz, başkanlığa girme düşüncesi olmadığını söyledi.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

"NASIL SEÇİME GİDEYİM"

"Sokağa çıkmak yasak, ben nasıl seçime gideyim? Sadece 3 aday liste vermişti, o yüzden erteleme yapmadım. İptal ettim ki yeni adaylar da girebilsin. Ben aday olmayacağımı açıklayınca 'oh' dediler ya, 'oh' dediler. Dertleri benimle çünkü.

Bütün davaları benim seçime katılmamam, benim adım tehlike olmuş.

Sen niye iptal istemeyip, erteleme istiyorsun? Erteleme olursa ne olacak? Üç liste girecek. Öbürünün hiç hakkı yok. Işın Çelebi son anda liste verdi, giremeyecekti.

"BENİ SAVUNAN YOK"

Beni savunan bir tane doğru dürüst troll hesap yok. Benim yok! Bazen içimden 'Keşke yapsaydık' diyorum. Çok kolay ama yapmam, yapamam. Yapsam, bugüne kadar belli olurdu zaten. Beni savunanlara da troll demişler. Beni kim savunmuş onu da zor bulduk."

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
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Ömer Özarslan
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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim - Haberler Spor
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