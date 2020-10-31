Son Dakika: Galatasaray, Babel'in golüyle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Son derece kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, buna karşın Babel'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla, üst üste 2. galibiyetini almış oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Ryan Babel attı.
Üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Süper Lig'in galibiyet alamayan tek takımı olan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 20: Ceza sahasının solunda topla buluşan Bolingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
Dakika 35: Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
Dakika 45+1: Saracchi sol taraftan topu taşıdı ve penaltı noktasına yakın duran Babel'e çıkardı. Hollandalı yaptığı vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
İKİNCİ YARI
Dakika 56: Okan'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boingi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.
Dakika 82: Arda'nın ceza sahasının sağ çaprazından son çizgiye inerek içeri çevirdiği topu altı pastan Feghouli tamamlamak istedi, vuruşunu Atakan kale çizgisinden çıkardı.