Son Dakika: Galatasaray, Babel'in golüyle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Son derece kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, buna karşın Babel'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla, üst üste 2. galibiyetini almış oldu.