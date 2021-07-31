Son Dakika: Filenin Sultanları Tokyo'da çeyrek finalde! Arjantin'i 3-0 yenen Kadın Voleybol Takımımız, gruptan çıktı

Son dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finaldeyiz. Kadın Voleybol Takımımız, Arjantin'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdik.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda Arjantin'i set vermeden 3-0 yendi ve tarihimizde ilk kez olimpiyatlarda gruptan çıktık.

Türkiye A Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki 4. maçında Arjantin'i 3-0 mağlup ederek oyunlardaki 2. galibiyetini aldı. Puanını 7'ye çıkaran Filenin Sultanları çeyrek finale kalmayı garantiledi.

EBRAR KARAKURT AÇILDI

İtalya ve ABD maçlarında gerçek kimliğinden bir hayli uzak gözüken Ebrar Karakurt, Arjantin maçında ise sahanın yıldızıydı.

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Kaptan Eda Erdem, "Ülkemizin yaşadığı felaketlerden haberdarız ve çok üzgünüz. Galibiyetimiz ülkemize armağan olsun" diye konuştu.

1. set sonucu: 23-25

2. set sonucu: 20-25

3. set sonucu: 18-25

SON MAÇ RUSYA İLE

Takımımız son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.