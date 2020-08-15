Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son dakika: Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla 23 yıllık kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kariyeri boyunca 18 kupa sevinci yaşayan Belözoğlu'nun Fenerbahçe teknik heyetinde görev alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla 23 yıllık kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Zeytinburspor'un altyapısında futbola başladıktan sonra Galatasaray'ın altyapısına geçen milli futbolcu 1997 yılında sarı kırmızılı kulüpte profesyonelliğe adım attı. Emre Belözoğlu, kariyeri boyunca Galatasaray, İnter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giydi ve toplamda 809 maça çıktı.
KARİYERİNDE 18 KUPA KAZANDI
23 yıllık kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Belözoğlu, 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası,1 İspanya Kupası ile 1 İtalya Kupası sevinci yaşadı.
Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik heyetin sportif direktör olarak görev alması bekleniyor.
İşte Emre Belözoğlu'nun veda mektubu;