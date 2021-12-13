Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti - Haberler Spor
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Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play - Off turundaki rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.

Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag ile eşleşti.

Fenerbahçe, Play-Off turunda Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti. Prag, Avrupa'daki gençleri toplayıp, parlatan ve satan bir proje takımı.

Avrupa Ligi grubundan üçüncü olarak gelen Sarı-Lacivertliler, kurada seribaşı olarak yer almadı.

Çek Cumhuriyeti takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B), bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat 2020 Perşembe günü Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Temsilcimiz, 24 Şubat Perşembe günü ise Synot Tip Stadyumu'nda deplasmana gidecek.

İşte UEFA Konferans Ligi play-off turundaki tüm eşleşmeler:

Marsilya - Qarabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Dişimize göre mi , slavia Prag iyi bir defans hattına sahip golü bulur yemez, Fenerbahçe her maç gol yiyor zaten , Fenerbahçe elenir Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
500
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