Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.

Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag ile eşleşti.

PROJE TAKIMI

Fenerbahçe, Play-Off turunda Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti. Prag, Avrupa'daki gençleri toplayıp, parlatan ve satan bir proje takımı.

SERİBAŞI DEĞİLDİ

Avrupa Ligi grubundan üçüncü olarak gelen Sarı-Lacivertliler, kurada seribaşı olarak yer almadı.

ÇEKYA İYİ GELİYOR

Çek Cumhuriyeti takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B), bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat 2020 Perşembe günü Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Temsilcimiz, 24 Şubat Perşembe günü ise Synot Tip Stadyumu'nda deplasmana gidecek.

İşte UEFA Konferans Ligi play-off turundaki tüm eşleşmeler:

Marsilya - Qarabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

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