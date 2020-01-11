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Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı

İtalya Ligi ekiplerinden Brescia, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardı.

11.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:21
Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı

ekiplerinden Brescia, forması giyen Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde İtalya'da görüşen Brescia'nın, bu transfer için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü. Aynı haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Miha Zajc'ı tamemen gözden çıkardığı ve kiralık tekliflerine yanaşmadığının da altı çizildi.

EMPOLİ'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Miha Zajc bu sezon ligde yalnızca 3 resmi maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Miha Zajc, 2019'un Ocak ayında 3.5 milyon euro karşılığında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı
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