: Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı

11.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:21

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde İtalya'da görüşen Brescia'nın, bu transfer için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü. Aynı haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Miha Zajc'ı tamemen gözden çıkardığı ve kiralık tekliflerine yanaşmadığının da altı çizildi.

EMPOLİ'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Miha Zajc bu sezon ligde yalnızca 3 resmi maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Miha Zajc, 2019'un Ocak ayında 3.5 milyon euro karşılığında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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