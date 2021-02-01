Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında Başakşehir'e vermek için anlaşmaya vardığı Tolga Ciğerci için resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.