Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
01.02.2021 16:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:33
Son dakika: Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci karşılığında takasta kullanacağı Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında Başakşehir'e vermek için anlaşmaya vardığı Tolga Ciğerci için resmi açıklamayı yaptı.
Sarı-lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.