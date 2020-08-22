Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Son dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. Ciğerci, 2018 yılında geldiği sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, milli futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır. Değerli futbolcumuza Çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

2 YILDIR FENERBAHÇE FORMASI GİYİYOR

Galatasaray'da oynadıktan sonra 2018 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerle ligde çıktığı 26 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.