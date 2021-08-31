Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'da
Son dakika: Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a ayak bastı. 23 yaşındaki Urugaylı kanat-forvet oyuncusu sağlık kontrollerinden geçecek.
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Diego Rossi, İstanbul'a geldi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Diego Rossi, Fenerbahçe'de bu sezonu kiralık olarak geçirecek, ardından satın alma opsiyonu devreye girecek.
10 MİLYON DOLAR
MLS ekibi Los Angeles'ın yetkilileri, Rossi için Fenerbahçe'den toplamda 10 milyon dolar alacaklarını açıkladı. Bu paranın taksitler halinde ödeneceği belirtildi.