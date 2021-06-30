Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran ve sözleşmesi bugün sona eren 48 yaşındaki Portekizli Paulo Fonseca oldu. Fonseca'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Sarı-lacivertli ekiple idmanlara başlaması bekleniyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Portekiz ekolü" diyerek Fonseca'yı işaret etmişti.

Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına son haftalarda sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Genç teknik adamla şampiyonluk mücadelesi verip mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, Belözoğlu ile yollarını ayırma kararı almıştı.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe, gündemindeki isimlerden biri olan Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca ile el sıkıştı. Gelen bilgilere göre Paulo Fonseca kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'nin başında idmanlara başlayacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu

BAŞKAN ALİ KOÇ PORTEKİZ EKOLÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla bir araya gelmiş, "Tercihimiz, arzumu ve odaklandığımız nokta Portekiz ve Almanya ekolünden yana" ifadelerini kullanmıştı.

PAULO FONSECA KİMDİR?

1973 doğumlu Paulo Fonseca, UEFA Pro-Lisans sahibidir. Portekizli teknik adam daha önce Paços Fereira, Porta, Braga ve Shakhtar Donetsk gibi takımları çalıştırdı. Fonseca son olarak Roma'da görev yaptı.

Paulo Fonseca, son Roma macerasında maç başı 1.77 puan ortalaması yakaladı. Roma'nın başında 101 maça çıkan Fonseca, 1 Temmuz 2019'da göreve başladı.

Kariyerinin en başarılı dönemini Shakhtar'da geçiren Fonseca, 139 maça çıktı ve 2.37 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adam daha önce Porto'da da 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu
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