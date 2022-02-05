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Son Dakika: Tablo çok vahim! Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Fenerbahçe'nin toplam borç ve yükümlülüğü, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu.

Son Dakika: Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL

"5 MİLYAR 977 MİLYON TL"

Mehmet Vodina, "Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir" dedi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahce Kulübu, Fenerbahçe, Spor, Haber

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