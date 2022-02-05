Son Dakika: Tablo çok vahim! Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu.

"5 MİLYAR 977 MİLYON TL"

Mehmet Vodina, "Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir" dedi.

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