Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
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Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

24.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:35

Son dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'la anlaşmaya varıldığını; Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine bonservis ödemeyecek.

Fenerbahçe, Mesut Özil için Arsenal'la anlaşıldığını; tecrübeli oyuncuyla da prensip anlaşmasına varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-lacivertliler, Arsenal'a bonservis ödemeden kadroya katılan 32 yaşındaki Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe'miz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı. Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut" ifadelerine yer verildi.

MESUT ÖZİL İÇİN KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Yaklaşık 1.5 senedir "FenerOl" kampanyasıyla taraftar ve camiayla ortak bir çalışma düzenleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü transferi Mesut Özil için de yepyeni bir kampanyayı başlatmıştı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Mesut Özil için "FenerOl" kampanyasının "MesutOl" ismiyle kısa süreliğine devam edeceği açıklanırken, büyük bir etkileşim yakalanmıştı. Kampanyaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarların sadece 1 saatte tam 60 bin SMS yolladığı ve kulübe destek olduğu aktarılmıştı. Hatta ilgi o kadar yükselmişti ki Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi çöktü, siteye erişim bir süre sağlanamamıştı.

İlk gün içinde Fenerbahçeliler, 140 bini aşkın "MesutOl" SMS'i atarak kulüplerine 2.8 milyon TL'den fazla bağış yapmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
Haber Yorumları (2)
BJK: SMS transferi
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GÖKHAN: SMS İle Toplanan 2.8 milyon Tl Mesutun 1 aylık maaşı????
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500
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