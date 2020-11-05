Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak
05.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:05
Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi değişti. Halis Özkahya yerine Ali Şansalan maçta düdük çalacak.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçında hakem değişikliğine gidildi. Buna göre daha önce açıklanan Halis Özkahya yerine Ali Şansalan'a görev verildi.
Sarı lacivertlilerin Konyaspor konuk ettiği karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günün oynanacak ve saat 19.00'da start alacak.
F.BAHÇE LİGİN ZİRVESİNDE
Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. hafta sonunda maç fazlasıyla 17 puanla zirvede yer alıyor. Yeşil beyazlılar ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.