Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak
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Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak

05.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:05

Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının hakemi değişti. Halis Özkahya yerine Ali Şansalan maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçında hakem değişikliğine gidildi. Buna göre daha önce açıklanan Halis Özkahya yerine Ali Şansalan'a görev verildi.

Sarı lacivertlilerin Konyaspor konuk ettiği karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günün oynanacak ve saat 19.00'da start alacak.

F.BAHÇE LİGİN ZİRVESİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. hafta sonunda maç fazlasıyla 17 puanla zirvede yer alıyor. Yeşil beyazlılar ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak
Haber Yorumları (1)
FRANK HOOGERBEETS: Bununla ilgili size bir tüyo veriyim... Bu maçı Fenerbahçe alamayacak. Sakın bahis almayın. Not: Frank Amcanız.
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