Son Dakika: Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
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Son Dakika: Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

24.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:35

Son dakika: Fenerbahçeli taraftarın uzun süredir beklediği transfer haberi geldi. Sarı-lacivertliler, forvet oyuncusu Mbwana Samatta'yı satın almak için Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuştu. 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ayrılığının ardından golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta'nın transferini bitirdi. Dün gece Mbwana Samatta, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde ise KAP'a açıklama yapıldı.

KAP'A AÇIKLANDI

Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptıkları açıklamada "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü, geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

23 Aralık 1992'de tarihinde Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Bu kulüpte 5 sezon oynadıktan sonra, 2016'da Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet, 98 gol attı ve 27 asist yaptı. Tanzanya Milli Takımı'nın da formasını Samatta, milli formayla 51 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Son Dakika: Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Haber Yorumları (13)
FB: 44 maç 12 gol. ne yıldız ama. laa gidin cavani yi getirin. hiç gol atmasın razıyım
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İLTER: 44 maça bende cıksam 12 gol atarım böyle forvetmi olur, , forvet dedigin sheörloth herif her maç banko golü var , , , yine yakacaklar bizi bu armutları kadroya alıp
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FENERLİ REİS: Tazmanya canavarı geldi
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