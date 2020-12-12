Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu

Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 11 puan bırakmış oldu.