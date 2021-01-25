Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve lider Beşiktaş ile puanlarını eşitledi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Mame Thiam, 51. dakikada Samatta ve 86. dakikada Papis Cisse'den geldi.

Bu sonuçla puanını 42 yapan sarı lacivertliler, ilk yarıyı lig lideri Beşiktaş ile aynı puanda kapattı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım'ın pasında çaprazda topla buluşan Samatta vurdu Doğan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 11: Fenerbahçe bu kez Pelkas ile kaleyi yokladı. Yunan futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 20: Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samatta'dan aldığı pası Pelkas aradan Thiam'a bıraktı, onun ceza alanına girer girmez vuruşunda top ağlara gitti.

Dakika 36: Caner'in pasında orta topla buluşan Thiam'ın vuruşunda Pelkas ceza alanı içinde topla buluştu ancak vuruşu kötü farklı şekilde auta gitti.

Dakika 38: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas solundaki Thiam'ı gördü onun vuruşunda Doğan uzanarak topu kornere gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Pelkas'ın pasında sol kanatta ceza alanında topla buluşan Thiam içeriye çevirdi arka direkte Samatta boş kaleye topu ağlara gönderdi.

Dakika 85: Fenerbahçe, Cisse'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Ademi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cisse ceza alanına girip Behich'ten topu kurtardı, vuruşunda Doğan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

Dakika 90+3: Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.