Son Dakika | Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nde Deniz-Ateş Çınar kardeşlere yeni görev
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Son Dakika | Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nde Deniz-Ateş Çınar kardeşlere yeni görev

Son Dakika | Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nde Deniz-Ateş Çınar kardeşlere yeni görev
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'yi yelkende 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sarı-lacivertli sporculardan Deniz Çınar'ı şube sorumluluğu, Ateş Çınar'ı ise başantrenörlük görevine getirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'yi yelkende 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sarı-lacivertli sporculardan Deniz Çınar'ı şube sorumluluğu, Ateş Çınar'ı ise başantrenörlük görevine getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1910'lu yıllardan itibaren Türk yelkenciliğinin lokomotifi konumunda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda aldığı başarılı sonuçlarla, sahip olduğu kurumsal yapı ve marka değeri ile ülkemizde yelkenin gelişimi adına çok önemli bir yeri olan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin Sorumluluğu görevine Deniz Çınar getirilmiştir. Şubemizin başantrenörü Ateş Çınar olmuştur." denildi.

Açıklama, "Yelkende sahip oldukları kariyer ile geleceğin yelkencilerini yetiştirecek Deniz Çınar ve Ateş Çınar'a, yeni görevlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleriyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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Son Dakika | Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nde Deniz-Ateş Çınar kardeşlere yeni görev - Haberler Spor
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