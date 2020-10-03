Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Son dakika: Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Perotti, sarı lacivertlilerin bu sezon gerçekleştireceği 15. transfer olacak.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

UÇAK EMOJİSİYLE MÜJDEYİ VERMİŞLERDİ

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yeni transferin müjdesini uçak emojisiyle vermişti.

15. TRANSFER OLACAK

Diego Perotti ile bu sezon 15. transferini gerçekleştirecek Fenerbahçe, daha önce Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur (Kiralık gitti), Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Enner Valencia, Filip Novak ve Mbwanna Samata'yı kadrosuna kattı.

26 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI

2016 yılında Roma'ya transfer olan Perotti, başkent ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 26 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.