Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı - Haberler Spor
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Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı

Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Mesut Özil tercihi çok şaşırttı
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Son dakika: Saat 20.00'de Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i şaşırttı. Kaptan Mesut Özil, yedek kulübesinde.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Konyaspor ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılması halinde haftayı 3. sırada tamamlayacak.

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Adana Demirspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil yedek kulübesinde. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'de yer almaması futbolseverleri şaşırttı.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin başında o dönem Vitor Pereira vardı.

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Gökhan, Yunus, Vargas, Assombalonga

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