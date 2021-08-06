Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek
Son dakika: Fenerbahçe, Bursaspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Burak Kapacak'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan Burak Kapacak transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Bursasporlu futbolcuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
"BURAK KAPACAK VE KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.