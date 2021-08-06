Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek

Son dakika: Fenerbahçe, Bursaspor'dan 21 yaşındaki futbolcu Burak Kapacak'ı renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.