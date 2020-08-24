Son Dakika: Fenerbahçe, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Fenerbahçe, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada tedavisine başlanan futbolcunun karantina alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.