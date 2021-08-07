Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek
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Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek

Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe, Beijing Gouan'dan Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile görüşmelere başladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de transferler peş peşe açıklanıyor. Sarı-lacivertliler, Beijing Gouan'dan Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile görüşmelere başlandığını ve futbolcunun 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'da olacağını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Ali Gülhan
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