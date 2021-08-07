Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek

Son dakika: Fenerbahçe, Beijing Gouan'dan Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile görüşmelere başladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.