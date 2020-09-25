Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti

Son dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiğini duyurdu.