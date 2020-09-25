Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti
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Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti

25.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:24

Son dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de bir transfer daha resmileşti. Sarı lacivertliler, Aston Villa'da forma giyen forvet Mbwana Samatta'yı transfer ettiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla birlikte 4 yıllık sözleşme imzaladığı Samatta için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

44 MAÇTA 12 GOL ATTI

Sarı lacivertlilerin 14. transferi olan 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı toplam 44 maçta 12 kez ağları havalandırmayı başardı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti
Haber Yorumları (1)
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