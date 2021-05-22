Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum
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Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Fatih Terim, dün basın toplantısında kendisi hakkında ağır ifadeler kullanan Mustafa Cengiz hakkında, beklenen sertlikte bir açıklama yapmadı. Terim, Başkan'ın hastalığını düşünerek, gerilimi yükseltecek ifadeler kullanmaktan kaçındı. 19.05'te mektupla paylaşım yapan Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün basın toplantısında kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e jet yanıt verdi. Terim, Cengiz hakkında sert ifadeler kullanmadı.

Terim açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." dedi.

MUSTAFA CENGİZ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Cengiz dün yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy. Düşmanlarımızı mutlu ettin. Ben ameliyat oldum, geçmiş olsuna bile gelmedim. Fatih Terim ile yola devam etmek istemiyorum. Kendisini başkan üstü görüyor. Başkan adaylarına da 'paraları hazırlayın' diyor.

Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum
Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum
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Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum - Haberler Spor
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