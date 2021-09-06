Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı
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Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı

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Son dakika: Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi. Ayrılığın ardından Fenerbahçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama paylaştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu, kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı

"CANER ERKİN'E BUGÜNE KADARKİ EMEKLERİ VE HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Caner Erkin'in takımdan ayrılığı sonrası Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
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Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı - Haberler Spor
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