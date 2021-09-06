Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen renklerine bağladı

Son dakika: Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık" ifadelerine yer verildi. Ayrılığın ardından Fenerbahçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama paylaştı.