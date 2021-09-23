Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın belini büken fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat ilgileneceğini söylediği fahiş fiyat konusundaki problem başlıkları ve izlenecek yol haritasına ilişkin soruya, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır." yanıtını verdi.

"Tek problem zincir marketler mi?" ifadesi üzerine ise Erdoğan, "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." dedi.

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş ve bu konuda şikayetler bir hayli artmıştı. Yaşanan gelişme sonrası hükümet, önlemlerin alınacağını açıklamış ve gerekenin yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da fahiş fiyatlarla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız." diyerek net mesaj vermişti.

Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Servet Uzun
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Haber: Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak - Haberler Ekonomi
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