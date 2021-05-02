Son dakika... F1 Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
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Son dakika... F1 Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

Son dakika... F1 Portekiz Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 3. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, ikinci cepten başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve sezonun 2, kariyerinin ise 97. birinciliğine ulaştı.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 29.1 saniye arkasında ikinci, Hamilton'dan 33.5 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 9 Mayıs'ta yapılacak.

Portekiz Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 37

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 32

5. Charles Leclerc (Monaco): 28

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 101

2. Red Bull: 83

3. McLaren: 53

4. Ferrari: 42

5. Alpine: 13

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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