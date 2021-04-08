Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu

Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday olduğunu sosyal medyadan yayınladığı video ile açıkladı. Hamamcıoğlu videoda, "Kim olduğumun cevabı Galatasaray'da gizli. Camiamızın iradeye ihtiyacı var o nedenle adaylığımı koyuyorum" ifadelerinde bulundu. Aday sayısı 4'e çıkarken, daha önceden Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca da aday olduklarını duyurmuştu.

Daha önce başkan adayı olacağını duyuran Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığı için adaylığını sosyal medyadan video ile açıkladı.

"KİM OLDUĞUMUN CEVABI GALATASARAY'DA GİZLİ"

Hamamcıoğlu adaylığını "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven" sözleriyle duyurdu.

ADAYLIK SİNYALİNİ DAHA ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylık sinyali vermişti. Hamamcıoğlu, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." sözlerini kullanmıştı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da doğan Eşref Hamamcıoğlu,1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Hamamcıoğlu, Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesi olup, İngilizce ve Fransızca biliyor.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması planlanan seçimler öncesi Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Burak Elmas ve Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca adaylıklarını açıklamıştı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olacağı konuşuluyor.