Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı
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Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı

26.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:12

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteği için başvuru yapamayan esnaf ve sanatkarlara güzel bir haber verdi. Pekcan, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yeniden başvuru yapılabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI NE KADAR?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

BİRDEN FAZLA İŞLETMESİ OLANLARA SADECE 1 KEZ DESTEK YAPILACAK

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı
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