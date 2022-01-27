Son Dakika | Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı...

Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa