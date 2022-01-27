Son Dakika | Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Eski Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa