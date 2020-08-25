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Son dakika! Ergene Velimeşespor'a bir destek de Küçük Savaş'tan

Son dakika haberleri... TFF 2. Lig'de mücadele eden Tekirdağ'ın tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarına Velimeşe Korusu ile Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor.

Son dakika! Ergene Velimeşespor'a bir destek de Küçük Savaş'tan
25.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:15

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tekirdağ'ın tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarına Velimeşe Korusu ile Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor.

Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Ergene Velimeşespor'u zaman zaman Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de tesislere gelerek izliyor ve kulüp yöneticilerinden bilgiler alıyor.

Önceki gün tesislere Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, 'Küçük Savaş' lakaplı Savaş Koç ile birlikte gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çalışmaları takip etti.

Savaş Koç'a Ergene Velimeşespor tesislerine yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Galatasaray ve milli takımımızın eski futbolcularından, sarı-kırmızılı camiada büyük başarılara imza atmış olan 'Küçük Savaş' olarak anılan Savaş Koç ile bir araya gelerek futbol üzerine sohbet gerçekleştirdik. Tekirdağ'ın, TFF 2. Lig'deki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'umuzun antrenmanını izledi ve ekibimize yetenekli genç futbolcuları kazandırma sözü verdi. Desteklerinden ötürü Ergene halkı ve sporseverler adına kendisine teşekkür ederim. Ergene Velimeşespor gururumuz olmaya devam edecek" dedi.

Ergene Velimeşespor'un daha önce de Beşiktaş ile işbirliği içerisinde olacağı açıklanmış, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin talimatı ile Velimeşe'de kulübün tesislerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, görüş alışverişinde bulunmuştu. - TEKİRDAĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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