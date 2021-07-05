Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan, emeklilerin Temmuz'da enflasyon oranına ilişkin zamlanan maaşlarının ve ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde çok merak edilen sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Erdoğan, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamındazam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

"TOPLAMDA 38 MİLYAR LİRALIK ÖDEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"EN SAĞLAM ALANLARDAN BİRİ KAMU MALİYESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü istihdamını artırmak istiyoruz. Emekli ikramiyelerini ve maaşlarını bayram öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisi de kamu maliyesidir.