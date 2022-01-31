Son Dakika: Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme! İndirimli tarifede kota 210 kilovata çıkıyor - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme! İndirimli tarifede kota 210 kilovata çıkıyor

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası tarifesinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. İndirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını belirten Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Bu gelişme ile kabaran faturaların daha düşük gelmesi bekleniyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Elektrik Faturası, Ekonomi, Güncel, Haber

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