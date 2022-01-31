Son Dakika: Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme! İndirimli tarifede kota 210 kilovata çıkıyor
Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası tarifesinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. İndirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını belirten Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Bu gelişme ile kabaran faturaların daha düşük gelmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...