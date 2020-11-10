Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz
Son dakika: İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, Meclis'te yemin ederek görevine başladı. Elvan, yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız" dedi.
Berat Albayrak'ın istifası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, TBMM'de yemin ederek göreve başladı.
"BÜYÜME VE İSTİHDAMA İVME KAZANDIRACAĞIZ"
Meclis'teki yemin töreninin ardından açıklamalarda bulunan Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
"PİYASA DOSTU DÖNÜŞÜM PROGRAMINA ODAKLANACAĞIZ"
Koronavirüs salgını sonrasında yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine girileceğini belirten Elvan, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır" dedi.