Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz

Son dakika: İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, Meclis'te yemin ederek görevine başladı. Elvan, yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız" dedi.