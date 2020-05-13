Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımların maddi tutarının 240 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımların maddi boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.

Albayrak konu hakkında şunları söyledi:

"Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ ÜLKELERE GÖRE İYİ KONUMDA"

İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir.

"BU SÜRECİ EN RAHAT ATLATACAK ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Kovid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli değerlendirebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir."