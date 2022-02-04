Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.185 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.191,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.185,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 2,7 altında 2.173,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'nin para politikasına etkisi sebebiyle yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Yapı Kredi'nin 2021 yılında konsolide net karı 10,5 milyar lira ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yapı Kredi payları, vadeli işlemlerde yüzde 0,7 artışla işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.185 ve 2.200 puanın direnç, 2.160 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.