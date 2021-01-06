Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışının 4 kuruşu eşel mobil sistem gereği pompaya yansımayacak. Zam pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

DÜN YAPILAN İNDİRİM BUGÜN GERİ ALINDI

Benzine dün de 11 kuruş indirim gelmişti. İndirimin 4 kuruşu eşel mobil sistem gereği pompaya yansımamıştı. Pompada 7 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece dün yapılan indirim bugün geri alınmış oldu.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de ise 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.