Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor
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Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor

Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, inşası devam eden Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı'nın tamamlanmasıyla Çorum'un 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, inşası devam eden Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı'nın tamamlanmasıyla Çorum'un 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Çorum'da yaptığı yatırımlarla münbit toprakların suyla buluşturulduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiğini belirtti.

Çorum'da son dönemde DSİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, "Bu kapsamda devam eden Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçme Suyu İsale Hattının tamamlanmasıyla Çorum il merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, yatırımla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Koçhisar Barajı'ndan alınacak yıllık 12,12 milyon metreküp su, 53 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum il merkezine içme suyu olarak verilecektir. İsale hattı inşaatında 45 bin 550 metre boru temin edilmiş, 11 yatay sondaj yapılmış ve 34 bin 165 metre boru döşenerek yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Çorum ilinde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilecektir."???????

Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor
Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor
Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor
Son dakika... DSİ'nin yatırımıyla Çorum'un 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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