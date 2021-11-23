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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Piyasalarda yaşanan hızlı yükseliş sonrası dolar 13.50 ile euro ise 15.20 ile rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurlardaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi. Piyasalarda yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası patronu Şahap Kavcıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Merkez Bankası'nın faiz hamleleri sonrası TL'de sert değer kayıpları yaşanıyor. Eylül ayında 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime giden Merkez, son üç ayda faizi 400 baz puan düşürdü. Merkez'in seri faiz indirimi sonrası TL hızlı bir düşüş gösterdi.

Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Merkez'in faiz indirimlerine devam edeceğinin sinyalini vermesi ve faiz indirimi beklentisinin artması TL'nin değer kaybetmesinde ana etken.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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