Son dakika... Dostluk maçında kazanan çıkmadı
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Son dakika... Dostluk maçında kazanan çıkmadı

Son dakika... Dostluk maçında kazanan çıkmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Bilecikspor Kadın Futbol takımı; kulüp yönetimi ve eski sporculardan oluşan karma takımla yaptıkları moral müsabakasından beraberlik ile ayrıldı.

Bilecikspor Kadın Futbol takımı; kulüp yönetimi ve eski sporculardan oluşan karma takımla yaptıkları moral müsabakasından beraberlik ile ayrıldı.

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Bilecikspor Kadın Futbol takımına moral olması amacıyla düzenlenen dostluk maçının kazanı çıkmadı. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın takım kaptanlığı yaptığı mavi takım, Bilecikspor Kadın Futbol takımı ile 4-4 berabere kaldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Bilecikspor Başkanı Aydın, "Bu yıl 3. Lig'de mücadele edecek olan Bilecikspor Kadın Futbol takımımıza moral amaçlı bir eğitim kurumu sponsorluğunda dostluk maçı yaptık. Maçın kazanı çıkmadı ama kızlar bizleri baya yordu. Kendilerine Kadınlar 3. Ligi'nde başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Son dakika... Dostluk maçında kazanan çıkmadı
Son dakika... Dostluk maçında kazanan çıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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